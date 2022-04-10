Червиченко оценил судейство в матче «Спартак» - «Арсенал»: Соболев выклянчивал пенальти

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко впечатлениями от матча между красно-белыми и «Арсеналом» (3:0) в рамках 24-го тура чемпионата России.

«По поводу незасчитанного гола «Арсенала»? Безбородов принял верное решение? Если рассматривать два момента вкупе, то, в принципе, да. Первый – это когда Соболев выклянчивал пенальти и даже схватил мяч. Оба раза арбитр принял правильное решение», - приводит слова Червиченко «РБ-Спорт».

В составе победителей дубль оформил Шамар Николсон (57-я и 75-я минуты). Также один гол на свой счет записал Роман Зобнин (53-я).

Отметим, что на 86-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок гостей Кингс Кангва.

Таким образом, «Спартак» с 30 очками поднялся на девятую позицию турнирной таблицы РПЛ. «Арсенал» располагается на 16-й строчке, имея в своем активе 21 очко.

В следующем туре «Спартак» примет дома казанский «Рубин» (16 апреля), а «Арсенал» сыграет на своем стадионе с «Ростовом» (17 апреля).