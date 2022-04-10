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«Рома» одержала волевую победу на «Салернитаной»

Встреча 32-го тура чемпионата Италии прошла в Риме.
«Рома» одержала волевую победу на «Салернитаной»
10 апреля 2022 20:55
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Рома"

«Рома» в домашнем матче 32-го тура серии А победила «Салернитану» со счетом 2:1

На гол сербского полузащитника гостей Ивана Радовановича (22-я минута) команда Жозе Моуринью ответила точными ударами испанского форварда Карлеса Переса (82) и английского защитника Криса Смоллинга (85).

Таким образом, «римляне» набрали 57 очков и поднялись на пятое место турнирной таблицы, которую замыкает команда из Салерно (16 очков).

«Салернитана» 16 апреля сыграет в гостях с «Сампдорией», «Рома» через два дня проведет выездную встречу с «Ромой».

Серия А

32-й тур

«Рома» (Рим) - «Салернитана» (Салерно) - 2:1 (0:1)

Голы: Перес, 82; Смоллинг, 85 - Радованович, 22

источник: «Советский спорт»
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