«Рома» одержала волевую победу на «Салернитаной»

«Рома» в домашнем матче 32-го тура серии А победила «Салернитану» со счетом 2:1
На гол сербского полузащитника гостей Ивана Радовановича (22-я минута) команда Жозе Моуринью ответила точными ударами испанского форварда Карлеса Переса (82) и английского защитника Криса Смоллинга (85).
Таким образом, «римляне» набрали 57 очков и поднялись на пятое место турнирной таблицы, которую замыкает команда из Салерно (16 очков).
«Салернитана» 16 апреля сыграет в гостях с «Сампдорией», «Рома» через два дня проведет выездную встречу с «Ромой».
Серия А
32-й тур
«Рома» (Рим) - «Салернитана» (Салерно) - 2:1 (0:1)
Голы: Перес, 82; Смоллинг, 85 - Радованович, 22
источник: «Советский спорт»