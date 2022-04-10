«Ростов» в большинстве разгромил «Локомотив» в матче РПЛ

В матче 24-го тура чемпионата России «Ростов» на своем поле оказался сильнее московского «Локомотива». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу ростовчан.

В составе победителей отличились Кирилл Щетинин (33-я минута), Максим Осипенко (43-я), Дмитрий Полоз (61-я) и Николай Комличенко (70-я, с пенальти).

Гости ответили забитым голом в исполнении Уилсона Исидора (81-я, с пенальти).

Отметим, что железнодорожники с 36-й минуты играли в меньшинстве. С поля был удален Наир Тикнизян.

Таким образом, «Ростов» с 28 очками поднялся на десятую позицию турнирной таблицы РПЛ. «Локомотив» располагается на шестой строчке, имея в своем активе 37 очков.

В следующем туре «Ростов» сыграет на выезде с тульским «Арсеналом», а «Локомотив» отправится в гости к «Сочи». Обе встречи состоятся 17 апреля.