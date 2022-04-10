Тульский «Арсенал» лишился главного спонсора, клуб имеет финансовые проблемы

Тульский «Арсенал» испытывает серьезные финансовые проблемы. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, игрокам команды на собрании было объявлено о задержках зарплаты. Деньги за март пообещали выплатить не раньше мая. Также сокращены расходы по многим статьям: например, для футболистов убрали питание в столовой. Основная причина - уход главного спонсора «Арсенала» «Ростеха».

Накануне «Арсенал» на выезде крупно проиграл московскому «Спартаку» (0:3) в матче 24-го тура чемпионата России.

В составе победителей дубль оформил Шамар Николсон (57-я и 75-я минуты). Также один гол на свой счет записал Роман Зобнин (53-я).

Отметим, что на 86-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок гостей Кингс Кангва.

Таким образом, «Спартак» с 30 очками поднялся на девятую позицию турнирной таблицы РПЛ. «Арсенал» располагается на 16-й строчке, имея в своем активе 21 очко.

В следующем туре «Спартак» примет дома казанский «Рубин» (16 апреля), а «Арсенал» сыграет на своем стадионе с «Ростовом» (17 апреля).