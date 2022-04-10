Президент тульского «Арсенала» остался недоволен судейством в матче со «Спартаком»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев остался недоволен судейством в гостевом матче 24-го тура российской премьер-лиги против «Спартака» (0:3).

«Вы мне скажите, чей это гол, первый, чистый? Почему не засчитали, объясните мне? Гол отменили неверно, вот и все. Если бы судья сам не забил, все равно «Спартак» бы выиграл», - приводит слова Аджоева «Метарейтинг».

Добавим, что мяч «Арсенала» отменили по причине того, что защитник команды Урош Радакович подтолкнул игрока обороны «Спартака» Георгия Джикию.

На 86-й минуте Безбородов показал вторую желтую карточку полузащитнику «Арсенала» Кингсу Кангва и удалил его с поля.