«Лейпциг» разгромил «Хоффенхайм» в 29-м туре чемпионата Германии

«Лейпциг» в домашнем матче 29-го тура бундеслиги победил «Хоффенхайм» со счетом 3:0.
За команду бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско забивали Кристофер Нкунку (6-я минута), Марсель Хальстенберг (20) и Доминик Собослаи (44).
Беспроигрышная серия «Лейпцига» в бундеслиге составляет восемь матчей. На данный момент команда холдинга «Ред Булл» набрала 51 очко и занимает четвертое место. Клуб из Зинсхайма идет шестым (44 очка).
17 апреля «Хоффенхайм» примет на своем поле «Гройтер Фюрт», а «Лейпциг» сыграет в гостях с «Байером».
Бундеслига
29-й тур
«Лейпциг» (Лейпциг) - «Хоффенхайм» (Зинсхайм) - 3:0 (3:0)
Голы: Нкунку, 6; Хальстенберг, 20; Собослаи, 44
источник: «Советский спорт»