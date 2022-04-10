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Гершковича не удивляют результаты «Ростова» при Карпине

Валерий Георгиевич вернулся в клуб месяц назад.
10 апреля 2022 22:53
автор: Максим Скороходов

Член исполкома Российского футбольного союза Михаил Гершкович оценил игру «Ростова» после возвращения Валерия Карпина.

«Радуюсь за Карпина. Для меня его успехи не стали неожиданностью. Он сейчас на правильном пути. Несмотря на то, что в составе очень много молодых ребят, они очень уверенно играют. Неплохой матч провели в Москве с «Динамо», обыграли уверенно «Локомотив», впечатлила встреча с неплохими «Крыльями». Это ожидаемый результат. Желаю ему дальше совершенствоваться и набирать очки», - приводит слова Гершковича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сегодня «Ростов» дома обыграл «Локомотив» (4:1). После возвращения Карпина желто-синие одержали три победы, одну игру свели вничью, а также потерпели одно поражение.

По завершению 24-го тура РПЛ «Ростов» набрал 28 очков и поднялся на десятое место турнирной таблицы.

источник: «Спорт-Экспресс»
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