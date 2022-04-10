Клопп считает, что «Ливерпуль» был близок к победе над «Манчестер Сити»

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал оценку гостевому матчу своей команды против «Манчестер Сити» (2:2) в рамках 32-го тура английской премьер-лиги.

«Я думаю, мы можем сравнить произошедшее с боксерским поединком: опустишь руки на секунду - попадешь в сильный нокаут. Мне многое нравилось. Я думаю, мы были ближе к победе, чем когда-либо. Мы могли сыграть лучше, но во многих моментах мы действовали действительно хорошо. Интенсивность игры была сумасшедшая. Все было очень весело, мне понравилось», - приводит слова Клоппа ВВС.

Добавим, что «Ливерпуль» находится на втором месте в АПЛ, отставая от «Манчестер Сити» на одно очко.

19 апреля «мерсисайдцы» примут на своем поле «Манчестер Юнайтед», а «горожане» на следующий день сыграют дома с «Брайтоном».