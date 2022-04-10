В отношение Роналду проводится расследование из-за инцидента с разбитым телефоном

Полиция графства Мерсисайд начала расследование в отношении нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает Liverpool Echo.

Причиной называется тот факт, что футболист разбил телефон фаната после того, как его клуб проиграл в гостях «Эвертону» (0:1).

По данным «Профиля», пострадавшим был подросток 14-лет, страдающий аутизмом и диспраксией, мать заявляет, что у ее сына также остались синяки. Отметим, что сам Роналду уже принес извинения.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в АПЛ (51 очко). 16 апреля он примет на своем поле «Норвич».