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В отношение Роналду проводится расследование из-за инцидента с разбитым телефоном

Звезда мирового футбола сломал имущество ребенка.
10 апреля 2022 23:25
автор: Максим Скороходов

Полиция графства Мерсисайд начала расследование в отношении нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает Liverpool Echo.

Причиной называется тот факт, что футболист разбил телефон фаната после того, как его клуб проиграл в гостях «Эвертону» (0:1).

По данным «Профиля», пострадавшим был подросток 14-лет, страдающий аутизмом и диспраксией, мать заявляет, что у ее сына также остались синяки. Отметим, что сам Роналду уже принес извинения.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в АПЛ (51 очко). 16 апреля он примет на своем поле «Норвич».

источник: «Профиль»
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