«Барселона» вырвала гостевую победу над «Леванте» в чемпионате Испании

«Барселона» в гостевом матче 31-го тура испанской примеры победила «Леванте» со счетом 3:2.
Валенсийская команда пробила три пенальти Хосе Моралес (52-я минута) и Гонсало Мелеро (83) свои попытки реализовали, а Мари Рохер - нет.
У команды Хави забивали нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг (60), полузащитник Педри (64) и форвард Люк де Йонг (90+2).
Таким образом, каталонцы занимают второе место, отставая на 12 очков от «Реала». «Леванте» находится в зоне вылета, на предпоследнем месте, до спасительной 17-й строчки 7 очков.
17 апреля «Леванте» сыграет в гостях с «Гранадой», «Барселона» на следующий день примет «Кадис».
Примера
31-й тур
«Леванте» (Валенсия) - «Барселона» (Барселона) - 2:3 (0:0)
Голы: Моралес, 52 (пен.); Мелеро, 83 (пен.) - Обамеянг, 60; Педри, 64; де Йонг, 90+2
Нереализованный пенальти: Рохер, 56 ( «Леванте» )