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Шалимов продолжит тренировать «Урал»

В «Урале» официально опровергли информацию об увольнении главного тренера.
11 апреля 2022 11:45

Игорь Шалимов продолжит тренировать «Урал», сообщает пресс-служба команды.

«Официально опровергаем слухи об увольнении Игоря Шалимова с поста главного тренера ФК «Урал». Президент клуба Григорий Иванов заявил, что это «ерунда в чистом виде», руководство команды продолжает доверять Шалимову», - говорится в заявлении, опубликованного на официальном сайте клуба.

Накануне в СМИ появилась информация, что после поражения от «Крыльев Советов» (0:1) в матче российской премьер-лиги о возможной отставке Шалимова.

Добавим, что после 24 туров чемпионата клуб из Екатеринбурга занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующим соперником команды Шалимова станет санкт-петербургский «Зенит».

источник: ФК «Урал»
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