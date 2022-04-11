Игорь Шалимов продолжит тренировать «Урал», сообщает пресс-служба команды.

«Официально опровергаем слухи об увольнении Игоря Шалимова с поста главного тренера ФК «Урал». Президент клуба Григорий Иванов заявил, что это «ерунда в чистом виде», руководство команды продолжает доверять Шалимову», - говорится в заявлении, опубликованного на официальном сайте клуба.

Накануне в СМИ появилась информация, что после поражения от «Крыльев Советов» (0:1) в матче российской премьер-лиги о возможной отставке Шалимова.

Добавим, что после 24 туров чемпионата клуб из Екатеринбурга занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующим соперником команды Шалимова станет санкт-петербургский «Зенит».