Борис Игнатьев: Не все так плохо у «Спартака», но не хватает им стабильности

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что красно-белым не хватает стабильности.

– Не все так плохо у «Спартака», но не хватает им стабильности. Не только в чемпионате, но и в игровых эпизодах, в нюансах игры. Отсюда – нехватка понимания того, как себя вести игрокам, которые не увязаны с партнерами, – цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

Добавим, что после победы на тульской командой «Спартак» с 30 очками поднялся на девятую позицию турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре российской премьер-лиги красно-белые примут дома казанский «Рубин» (16 апреля).