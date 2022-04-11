Андрей Калайчев: Судейские решения могли сказаться на результате матча «Локомотив» – «Ростовом»

Экс-защитник «Локомотива» и сборной России Андрей Калайчев уверен, что с другими судейскими решениями результат встречи «Локо» с «Ростовом» мог быть иным.

– Уже в самом начале матча произошел момент, повлиявший на игру, Лангович фолил на Тикнизяне, по нынешним трактовкам нарушение тянуло как минимум на желтую карточку. Но арбитр не показал ее. Потом был еще сомнительный момент с Рифатом Жемалетдиновым: его ударили рукой в лицо, но судья опять этого не заметил. Это как минимум могло сказаться на итоговом результате, – сказал Калайчев.

После этого поражения «Локомотив» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 37 очков. В следующем туре российской премьер-лиги железнодорожники 17 апреля на выезде встретятся с «Сочи».