Юри Алберто: Рассчитываю одержать множество славных побед с «Зенитом» в ближайшие годы

Форвард «Зенита» Юри Алберто рассказал, почему не стал уезжать из России.

– Я – профессионал, играю в «Зените», у меня контракт с клубом до 2027 года. Рассчитываю многого достичь и одержать множество славных побед с командой в ближайшие годы, потому что у меня большие планы и амбиции. И на протяжении всех этих лет я буду работать на полную, чтобы помогать команде своими действиями на поле, – приводит слова бразильца «Чемпионат».

Напомним, в начале марта ФИФА в одностороннем порядке разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостановить контракты со своими клубами. Соглашения игроков и тренеров будут считаться «разорванными» до 30 июня 2022 года, и, следовательно, они могут подписать контракт с другим клубом без каких-либо последствий.