Массимо Каррера: Если «Спартак» усилит 2-3 позиции, будет бороться с «Зенитом» за чемпионство

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера предположил, что уже в следующем сезоне красно-белые будут вполне способны побороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ.

«Этот сезон практически позади. Надо использовать оставшиеся матчи в качестве подготовки к следующему. Думаю, если удастся усилить две-три позиции, то «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне. А в этом – «Зенит» уже чемпион», – приводит слова Карреры Sport24.ru.

Напомним, что в текущем сезоне «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице российской премьер-лиги, набрав 30 очков в 24 турах. «Зенит» лидирует в чемпионате, имея в активе 52 очка.