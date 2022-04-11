Дмитрий Тяпушкин: Хайкин буквально излучает уверенность в себе, которая передается защитникам

Главный тренер «Саранска» Дмитрий Тяпушкин поделился мнением об игре российского голкипера норвежского клуба Никиты Хайкина в сезоне-2021/22.

- Он очень легкий и прыгучий. А главное, Никита возмужал. Сейчас Никита буквально излучает уверенность в себе, которая передается защитникам, - цитирует Тяпушкина RT.

Напомним, что Хайкин перешел в «Буде-Глимт» в марте 2019 года на правах свободного агента. С тех пор голкипер провел 77 матчей, пропустив 73 мяча и сыграв 28 матчей «на ноль».