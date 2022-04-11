ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Юрий Семин: В России есть два вратаря примерно одного уровня – Хайкин и Сафонов

Российский голкипер дважды стал чемпионом Норвегии в составе «Буде-Глимт», а также дошел вместе с командой до четвертьфинала Лиги конференций.
11 апреля 2022 16:50

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре российского голкипера норвежского клуба Никиты Хайкина в сезоне-2021/22.

– На мой взгляд, в стране есть два исполнителя примерно одного уровня – Хайкин и Матвей Сафонов. Сложно сказать, кто из них лучше.

Может, не все следят за выступлением «Буде-Глимта», но достаточно увидеть одну игру, чтобы понять: Хайкин обладает огромными перспективами, – цитирует Семина RT.

Напомним, что Хайкин перешел в «Буде-Глимт» в марте 2019 года на правах свободного агента. С тех пор голкипер провел 77 матчей, пропустив 73 мяча и сыграв 28 матчей «на ноль».

источник: «RT на русском»
Это интересно:
Дмитрий Тяпушкин: Хайкин буквально излучает уверенность в себе, которая передается защитникам
Вратарь «Буде-Глимт» дважды стал чемпионом Норвегии и вместе с командой дошел до четвертьфинала Лиги конференций.
11.04.2022 15:47
Футбол
Массимо Каррера: Если «Спартак» усилит 2-3 позиции, будет бороться с «Зенитом» за чемпионство
Итальянский специалист считает, что «Зенит» станет чемпионом по итогам сезона-2021/22.
11.04.2022 14:50
Футбол
Юри Алберто: Рассчитываю одержать множество славных побед с «Зенитом» в ближайшие годы
Бразильский нападающий провел в составе санкт-петербургского клуба девять матчей во всех турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи.
11.04.2022 13:50
Футбол
Борис Игнатьев: Не все так плохо у «Спартака», но не хватает им стабильности
Победа над «Арсеналом» (3:0) в матче 24-го тура РПЛ стала второй для красно-белых под руководством Паоло Ваноли в РПЛ.
11.04.2022 13:20
Футбол
Андрей Калайчев: Судейские решения могли сказаться на результате матча «Локомотив» – «Ростовом»
Андрей Калайчев: Судейские решения могли сказаться на результате матча «Локомотив» – «Ростовом»
В матче 24-го тура чемпионата России «Ростов» на своем поле оказался сильнее московского «Локомотива» (4:1).
11.04.2022 12:43
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Хочу остаться в «Спартаке»: Бакаев – о своем будущем в клубе
25-летний хавбек подтвердил свое желание подписать новый контракт со столичным клубом.
11.04.2022 12:16
Футбол
Шалимов продолжит тренировать «Урал»
В «Урале» официально опровергли информацию об увольнении главного тренера.
11.04.2022 11:45
Футбол
Черчесова признали лучшим тренером чемпионата Венгрии в марте
Под руководством российского специалиста «Ференцварош» одержал три победы в трех матчах чемпионата Венгрии.
11.04.2022 10:40
Футбол
Экс-нападающий «Ливерпуля» дебютирует в боксе
Бывший форвард сборной Нидерландов Дирк Кюйт готовится к выходу на боксерский ринг.
11.04.2022 10:07
Футбол
Их нравы… Как бывший бейсболист-профи 20 лет принимал ставки
Экс-питчер команды низшей бейсбольной лиги США организовал незаконные азартные игры с участием профессиональных спортсменов и даже телеведущего.
Фэнтези против букмекеров. Как в Онтарио легализовали онлайн-беттинг
В апреле 2022 года в Канаде произошло историческое для этой страны событие – открылся легальный рынок онлайн-ставок.
Кришу снесло крышу? В Англии разгорается скандал с Роналду, аутистом и телефоном
После поражения в АПЛ от «Эвертона» (0:1) нападающий «МЮ» Криштиану Роналду повел себя не лучшим образом. И это может ему дорого обойтись.
«Полный крах! Клуб упустил тренера Карпина». Смородская — жестко о «Локомотиве»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «Плеймейкера» раскритиковала игру команды в матче с «Ростовом» (1:4).
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 11.04.2022: на кону 2 850 000 рублей!
11 апреля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Несломленные. Команда Тутберидзе покажет масштабное шоу в Москве
В выходные в Минске отгремело премьерное ледовое шоу Team Tutberidze. Теперь именитый тренер везет своих фигуристов в тур по пяти российским городам, первый из которых - Москва.
Русское шоу в НХЛ: Овечкин забил за две секунды до сирены, Капризов «запустил» суперкамбэк (видео)
В матчах чемпионата НХЛ российские суперзвезды забросили очередные шайбы, внеся вклад в победы своих команд.
Ничья в пользу интриги! Теперь «Ман Сити» и «Ливерпуль» ждет огненный финиш АПЛ
В центральном матче 32-го тура Английской Премьер-Лиги «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» разделили очки на «Этихаде» (2:2), не выявив фаворита чемпионской гонки.
«При мне «Спартак», надеюсь, не вылетит». Джикия — о ключевой победе в борьбе за выживание
Капитан «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Арсеналом» (3:0) рассказал журналистам о своей травме, похвалил Никиту Чернова и отметил, что у него нет обиды на Джордана Ларссона.
Куда делась дисциплина Федорова? Как СКА повел в полуфинале Кубка Гагарина против ЦСКА
Питерские армейцы выиграли пятый матч полуфинала Кубка Гагарина у московских одноклубников (3:2) и с таким же счетом вышли вперед в серии.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика