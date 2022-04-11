Юрий Семин: В России есть два вратаря примерно одного уровня – Хайкин и Сафонов

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре российского голкипера норвежского клуба Никиты Хайкина в сезоне-2021/22.

– На мой взгляд, в стране есть два исполнителя примерно одного уровня – Хайкин и Матвей Сафонов. Сложно сказать, кто из них лучше.

Может, не все следят за выступлением «Буде-Глимта», но достаточно увидеть одну игру, чтобы понять: Хайкин обладает огромными перспективами, – цитирует Семина RT.

Напомним, что Хайкин перешел в «Буде-Глимт» в марте 2019 года на правах свободного агента. С тех пор голкипер провел 77 матчей, пропустив 73 мяча и сыграв 28 матчей «на ноль».