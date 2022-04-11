Анзор Кавазашвили: Вовсе не факт, что Хайкин и в РПЛ играл бы столь ярко

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением об игре российского голкипера норвежского клуба Никиты Хайкина.

- Хайкин не провел ни одного матча в РПЛ, зато дважды стал чемпионом Норвегии. Но это абсолютно другой уровень. Команды оттуда слабее российских. Местное первенство можно сравнить с чемпионатом Грузии. Конечно, вовсе не факт, что Никита и в премьер-лиге играл бы столь ярко, – приводит слова Кавазашвили RT.

Напомним, что Хайкин перешел в «Буде-Глимт» в марте 2019 года на правах свободного агента. С тех пор голкипер провел 77 матчей, пропустив 73 мяча и сыграв 28 матчей «на ноль».