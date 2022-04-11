Источник: Левандовски согласовал контракт с «Барселоной»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может стать игроком «Барселоны» в этом году.

Как сообщает SportINTERIA, нападающий согласовал практически все детали личного контракта и готов летом перебраться на «Камп Ноу».

Как отмечает издание, помимо «Барселоны» переговоры с Левандовски вели также «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Ранее «Бавария» отказалась вести переговоры о трансфере польского нападающего с «Реалом», который несколько раз пытался привезти форварда в Испанию.

Напомним, что Левандовски перебрался в «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в июле 2014 года на правах свободного агента. С тех пор польский нападающий провел за мюнхенскую команду 369 матчей, записав на свой счет 340 забитых мячей и 69 голевых передач, а также заработав 35 желтых карточек.

Действующий контракт форварда рассчитан до лета 2023 года.