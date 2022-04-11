Ростех опроверг информацию о разрыве партнерства с «Арсеналом»

В связи с публикацией информации о разрыве отношений с ПФК «Арсенал» (Тула) официально сообщаем:

«Это тульский, клуб, которому 100 лет. Он тесно связан с историей региона, где сосредоточены наши легендарные заводы. Объем поддержки будет скорректирован в соответствии с текущими реалиями, но будет достаточным для того, чтобы клуб мог играть и развиваться. Никакого отказа от партнерства с «Арсеналом» нет и быть не может», – такое сообщение распространила пресс-служба Госкорпорации.

Вчера появилась информация, что тульский «Арсенал» испытывает серьезные финансовые проблемы. Об этом сообщиk «РБ Спорт».

По данным источника, игрокам на собрании было объявлено о задержках зарплаты. Деньги за март пообещали выплатить не раньше мая. Также сокращены расходы по многим статьям: например, для футболистов убрали питание в столовой. Основная причина - уход главного спонсора «Арсенала» «Ростеха».