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У Бензема и Левандовски больше 50 очков по системе «гол+пас»

Вчера в ответных матчах Лиги чемпионов отличись два главных бомбардира нынешнего сезона в Европе – нападающий «Реала» Карим Бензема и форвард «Баварии» Роберт Левандовски.
13 апреля 2022 12:54
автор: Юрий Волохов

Оба забили по голу в ворота «Челси» и «Вильярреала» соответственно. Теперь оба перешагнули отметку в 50 очков по системе «гол+пас» в сезоне во всех турнирах.

На счету Бензема 38 голов и 13 передач, у Левандовски - 47 мячей и 4 передачи.

Гол Бензема помог «Реалу» пройти в полуфинал, хотя мадридцы и проиграли «Челси» в дополнительное время 2:3. Первая встреча команд в Лондоне закончилась победой «Реала» 3:1.

А вот гол Левандовски «Баварии» не помог: мюнхенцы пропустили ответный мяч от «Вильярреала» в самой концовке - 1:1. В первом матче победили испанцы 1:0.

источник: «Советский спорт»
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13.04.2022 13:36
Футбол
автор: Юрий Волохов
У Бензема и Левандовски больше 50 очков по системе «гол+пас»
Вчера в ответных матчах Лиги чемпионов отличись два главных бомбардира нынешнего сезона в Европе – нападающий «Реала» Карим Бензема и форвард «Баварии» Роберт Левандовски.
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