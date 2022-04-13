У Бензема и Левандовски больше 50 очков по системе «гол+пас»

Оба забили по голу в ворота «Челси» и «Вильярреала» соответственно. Теперь оба перешагнули отметку в 50 очков по системе «гол+пас» в сезоне во всех турнирах.

На счету Бензема 38 голов и 13 передач, у Левандовски - 47 мячей и 4 передачи.

Гол Бензема помог «Реалу» пройти в полуфинал, хотя мадридцы и проиграли «Челси» в дополнительное время 2:3. Первая встреча команд в Лондоне закончилась победой «Реала» 3:1.

А вот гол Левандовски «Баварии» не помог: мюнхенцы пропустили ответный мяч от «Вильярреала» в самой концовке - 1:1. В первом матче победили испанцы 1:0.