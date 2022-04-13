Дмитрий Селюк: Бензема – главный претендент на «Золотой мяч»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что Бензема сейчас является главным претендентом на «Золотой мяч».

– Бензема постоянно показывает свой высокий класс, он забил четыре гола из пяти в ворота «Челси», – напоминает Селюк. – Сейчас Карим главный претендент на «Золотой мяч». Его главный конкурент Роберт Левандовски, который тоже вчера забил «Вильярреалу», но его гол не помог – мюнхенцы вылетели.

Левандовски – великий форвард, но в споре двух великих за «Золотой мяч» пока преимущество на стороне Бензема. За это говорят и его пять мячей в ворота «Челси», и то, что «Реал» прошел дальше в Лиге чемпионов. А если «Реал» возьмет «ушастый» кубок, то Бензема точно получит «Золотой мяч».

Бензема и Левандовски перешагнули отметку в 50 очков по системе «гол+пас» в сезоне во всех турнирах.

На счету Бензема 38 голов и 13 передач, у Левандовски – 47 мячей и 4 передачи.