«По просьбе болельщиков». «Спартак» внес изменения в обновленный дизайн логотипа клуба

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что было принято решение обновить новый логотип клуба, который будет задействован со следующего сезона.

«Здесь каждый важен» – не просто красивые слова. Мы внимательно относимся к мнению болельщиков, поэтому после изучения многочисленных комментариев решили изменить логотип и замкнуть линию мяча», – говорится в сообщении пресс-службы команды, опубликованном на официальном сайте клуба.

Кроме того, красно-белые представили специальную эмблему в честь столетия клуба. Ретро-дизайн отсылает к историческому ромбу с диагональю слева направо, который был у «Спартака» конца 30-х и начала 40-х годов.

Напомним, в феврале «Спартак» выпустил новую эмблему, обновленную к столетию клуба. Предыдущая эмблема использовалась клубом с 2013 года. А мяч внутри ромба впервые появился в 1998 году.

В текущем сезоне «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 30 очков после 24 туров.