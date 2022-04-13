Кукуян рассудит «Спартак» – «Рубин»

Встречу между «Спартаком» и «Рубином», которая состоится в субботу, 16 апреля, на «Открытие Банк Арене» в Москве рассудит бригада во главе с Павлом Кукуяном.
15 АПРЕЛЯ (ПЯТНИЦА)
«Динамо» – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов; VAR – Владислав Безбородов; инспектор – Вячеслав Харламов.
16 АПРЕЛЯ (СУББОТА)
«Уфа» – ЦСКА: судья – Евгений Турбин; VAR – Ян Бобровский; инспектор – Геннадий Куличенков.
«Зенит» – «Урал»: судья – Виталий Мешков; VAR – Владимир Москалёв; инспектор – Сергей Французов.
«Спартак» – «Рубин»: судья – Павел Кукуян; VAR – Кирилл Левников; инспектор – Александр Колобаев.
17 АПРЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
«Арсенал» – «Ростов»: судья – Евгений Кукуляк; VAR – Владимир Москвалёв; инспектор – Александр Гончар.
«Крылья Советов» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасёв; VAR – Алексей Матюнин; инспектор – Юрий Баскаков.
«Сочи» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев; VAR – Владислав Безбородов; инспектор – Игорь Синер.
«Нижний Новгород» – «Химки»: судья – Артём Чистяков; VAR – Анастасия Пустовойтова; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.