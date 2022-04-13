Кафанов заявил, что Онопко усилил тренерский штаб «Ростова»

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов высказался о пользе появления в команде 52-летнего специалиста Виктора Онопко.

«Во-первых, имя Онопко говорит само за себя, во-вторых, это тренер сборной России, в-третьих, он замечательный человек, которого все знают и уважают. Конечно, его приняли с радостью. Он усилил наш штат, авторитетный тренер, футболист. Безусловно, это большая подмога для команды», - приводит слова Кафанова ТАСС.

Штаб Валерия Карпина вместе с Онопко вернулся в «Ростов» в начале марта. С тех пор желто-синие одержали три победы, одну игру свели вничью, а также потерпели одно поражение.