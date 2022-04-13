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Кавазашвили посоветовал другим российским командам брать пример с «Динамо»

Бело-голубые являются главными конкурентами «Зенита» за чемпионский титул.
13 апреля 2022 22:45
автор: Максим Скороходов

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазазашвили похвалил»Динамо».

«Если оглянуться назад, то можно понять, что у «Динамо» хорошие перспективы. Прямо на глазах за последние два года команда изменилась в лучшую сторону. У них очень хорошая селекционная работа. В команде появляются новые молодые игроки, которые не из-за рубежа, а настоящие воспитанники российского футбола. Это радует. В «Динамо» великолепная работа тренерского штаба и дирекции. Я бы пожелал, чтобы другие клубы брали с них пример», - приводит слова Кавазашвили Betonmobile.ru.

«Динамо» занимает второе место в РПЛ, отставая от «Зенита» на три очка. В следующем туре московская команда дома сыграет с «Ахматом», в то же время как сине-бело-голубые примут на своем поле «Урал».

Добавим, что в четвертьфинале Кубка России бело-голубые проведут выездную встречу против «Балтики».

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