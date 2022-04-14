Капелло заявил, что «Реал» стал фаворитом Лиги чемпионов

Бывший тренер «Реала» Фабио Капелло заявил, что после победы над «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0, 2:3) «королевский» клуб стал фаворитом турнира.
«Возможно, мадридский «Реал» скромен. Они знают, что у них превосходный состав, но они жертвуют собой, Анчелотти придает им индивидуальность, и у них есть невероятный центральный нападающий. Для меня они не были фаворитом, но теперь, по моему мнению, они могут им стать», - приводит слова Капелло Football Italia.
В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Манчестер Сити».
источник: Football Italia