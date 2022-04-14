Капелло заявил, что «Реал» стал фаворитом Лиги чемпионов

Случай с мальчиком-аутистом — далеко не первый… Кого бил и оскорблял Роналду за свою карьеру

Вся Европа сейчас обсуждает эпизод после недавнего матча АПЛ «Эвертон» - «МЮ» (1:0), когда лидер гостей Криштиану Роналду, покидая стадион, разбил телефон мальчику с особенностями развития. Из португальца очередной раз делают антигероя, а «Плеймейкер» вспоминает другие моменты, за которые супербомбардиру должно быть стыдно.