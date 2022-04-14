Хави настроен с «Барселоной» выиграть Лигу Европы

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом».

«Я думаю, нам нужно прибавлять над тем, как не терять мяч. Нам предстоит сыграть перед нашими болельщиками, и это нам на пользу, но мы не должны искать никаких оправданий. Мы — «Барселона», клуб с самыми большими амбициями. Мы обязаны побеждать и играть хорошо. Мы надеемся выиграть Лигу Европы, а это единственный трофей, которого у клуба нет», — цитирует Хави пресс-служба УЕФА.

Матч пройдет 14 апреля в Барселоне, начало — в 22:00 по московскому времени. Первая встреча завершилась вничью — 1:1.