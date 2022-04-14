«Пожалуйста, ударьте меня». Клопп - о выходе «Ливерпуля» в полуфинал Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат ответного матча своей команды против лиссабонской «Бенфики» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

«В тот день, когда мы выйдем в полуфинал Лиги чемпионов, а я буду недоволен, пожалуйста, подойдите и ударьте меня. Это было не совсем то, чего мы хотели, но это абсолютно не важно. Мы прошли дальше, и это все, что имеет значение, и я действительно счастлив», - приводит слова немецкого специалиста BT Sport.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:3. «Ливерпуль» вышел в полуфинал за счет победы в первом матче (3:1).

В полуфинале подопечные Клоппа сыграют с испанским «Вильярреаллом».