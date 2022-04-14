Виталий Кафанов: Карпин учит молодежь быть профессионалами

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов объяснил, как Валерий Карпин работает с клубной молодежью.

«Валерий Георгиевич с молодежью проводит много времени за теорией, больше чем обычно проводил с командой. По большому счету они еще не такие большие мастера, но ребята перспективные, безусловно, будут играть в футбол. На сегодняшний день им надо много работать, и он за такой короткий срок сумел улучшить их игру, проводя в том числе психологические беседы.

Здесь Карпин сделал большой шаг вперед. Он меняет менталитет молодежи, учит их быть профессионалами и не останавливаться на достигнутом», - приводит слова Кафанова ТАСС.

Напомним, после 24 туров «Ростов» с 28 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч команда Карпина проведет 17 апреля на выезде против тульского «Арсенала».