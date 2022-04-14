Президент «Баварии» Хайнер - о вылете из Лиги чемпионов: Мы разочарованы, это не наш уровень

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер поделился своими эмоциями от вылета команды из Лиги чемпионов.

«Мы разочарованы поражением в четвертьфинале, потому что, при всем уважении к «Вильярреалу», это определенно не наш уровень. Но «Бавария» всегда отличалась тем, что становилась сильнее после неудач. Именно эта задача сейчас стоит перед нами.

Я верен, что футболисты «Баварии» не допустят, чтобы на такой ноте все закончилось. Это поражение подстегнет игроков перед следующим розыгрышем Лиги чемпионов. Футболисты «Баварии» хотят писать историю вместе с клубом. Если мы завершим сезон Бундеслиги с десятым «золотом» подряд, это станет историческим достижением в одной из топ-5 лиг планеты. Мы сможем гордиться этим, а в следующем сезоне вновь бросим все силы на завоевание Лиги чемпионов», - приводит слова руководителя Bild.

Напомним, мюнхенцы уступили на выезде со счетом 0:1, а дома сыграли вничью 1:1. «Вильярреал» впервые за 16 лет оказался в полуфинале, где сыграет против «Ливерпуля».

Другую пару составили мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».