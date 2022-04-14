Эриксен может стать игроком «Ньюкасла»

Датский полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен летом может перейти в «Ньюкасл».

Как сообщает Northern Echo, помимо «Ньюкасла», к футболисту присматриваются также лондонский «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Эвертон».

Напомним, Эриксен недавно возобновил карьеру после перенесенного сердечного приступа. В первом туре группового этапа Евро-2020 игрок упал на газон, и выбежавшие медики констатировали остановку сердца. Футболисту оказали необходимую первую помощь и отвезли в больницу, где срочно прооперировали.

После своего перехода в «Брентфорд» датчанин провел пять матчей, в которых забил один мяч.