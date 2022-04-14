Андрей Канчельскис: Пусть Зарема на кухне бощи варит и детьми занимается

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал высказывания супруги владельца московского «Спартака» Леонида Федуна - Заремы Салиховой, в которых она часто критикует руководство российского футбола.

«У меня нет никаких отношений с Заремой - я с ней не знаком, не общался. Про футбол говорить ей не надо, да. Женщины не должны говорить про футбол. Пусть Зарема на кухне работает, борщи варит, детьми занимается, а про футбол ей говорить не надо.

В «Спартаке» - беда, никто не мог бы в жизни представить, что такое возможно. Времена меняются… Поэтому нашу футбольную страну и наказывают. У нас женщины руководят футболом, еще работают жулики, проходимцы, не совсем футбольные люди», - приводит слова Канчельскиса «РБ-Спорт».

Напомним, после 24 туров «Спартак» с 30 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч красно-белые проведут против казанского «Рубина». Встреча пройдет 16 апреля в Москве. Начало в 19.00 по московскому времени.

Также команда Паоло Ваноли продолжает выступление в Кубке России, где в четвертьфинале встретится с ЦСКА.