Семак рассказал, за счет чего «Зенит» должен победить «Урал»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил значимость домашнего матча против «Урала» в рамках 25-го тура российской премьер-лиги (РПЛ).

«Самое важное - победить. Мы понимаем, насколько эта игра важная и для «Урала», и для нас. «Урал» умеет обороняться и качеством, и количеством. Это одна из лучших команд по игре в обороне. Будем работать, чтобы создать как можно больше проблем «Уралу». Нужно создавать моменты и их реализовывать», - приводит слова Семака «РИА Новости».

Напомним, что «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая вторую команду чемпионата «Динамо» на три очка. Бело-голубые 15 апреля примут на своем поле «Ахмат».