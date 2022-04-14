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Алексей Сафонов: Финал Лиги чемпионов будет английским, не может «Реалу» столько везти

Футбольный менеджер Алексей Сафонов дал прогноз на исход полуфиналов Лиги чемпионов.
14 апреля 2022 13:52
автор: Юрий Волохов

- Теперь Гвардиолу в полуфинале ждет «Реал». Что скажете?

- Думаю, «Манчестер» пройдет «Реал», финал будет английским. Сколько может везти «Реалу»? Вспомните матч с «ПСЖ». Если б Доннарумма ерундой не стал заниматься в своей вратарской, ничего бы не было.

И сейчас с «Челси» - сыграй англичане четко по счету при 0:3, довели бы игру до нужного результата. Это, конечно, не умаляет гениального паса Модрича.

АНОНС

Полуфиналы Лиги чемпионов

25 апреля. Манчестер Сити – Реал
27 апреля. Ливерпуль – Вильярреал
3 мая. Вильярреал - Ливерпуль
4 мая. Реал – Манчестер Сити

Финал

28 мая. Париж

источник: «Советский спорт»
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Футбольный менеджер Алексей Сафонов дал прогноз на исход полуфиналов Лиги чемпионов.
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