Алексей Сафонов: Финал Лиги чемпионов будет английским, не может «Реалу» столько везти

- Теперь Гвардиолу в полуфинале ждет «Реал». Что скажете?
- Думаю, «Манчестер» пройдет «Реал», финал будет английским. Сколько может везти «Реалу»? Вспомните матч с «ПСЖ». Если б Доннарумма ерундой не стал заниматься в своей вратарской, ничего бы не было.
И сейчас с «Челси» - сыграй англичане четко по счету при 0:3, довели бы игру до нужного результата. Это, конечно, не умаляет гениального паса Модрича.
АНОНС
Полуфиналы Лиги чемпионов
25 апреля. Манчестер Сити – Реал
27 апреля. Ливерпуль – Вильярреал
3 мая. Вильярреал - Ливерпуль
4 мая. Реал – Манчестер Сити
Финал
28 мая. Париж
источник: «Советский спорт»