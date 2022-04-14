Бояринцев выразил надежду, что «Рубин» не покинет РПЛ по окончании сезона-2021/22

Экс-игрок «Рубина» Денис Бояринцев высказался по поводу выступлений казанского клуба в нынешнем сезоне чемпионата России.

Отметим, что в данный момент подопечные Леонида Слуцкого занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков после 24 туров. От зоны стыковых матчей команду отделяет одно очко, а от зоны вылета – четыре.

– Очень переживаю за клуб, чтобы он не потерял место в элите нашего футбола. Обратно выходить еще сложнее. Сложно назвать причины неудач. С приходом Слуцкого команда преобразилась, показывала неплохой футбол, но сейчас что-то идет не так, – цитирует Бояринцева «Газета.Ru».

Добавим, что в последних пяти матчах чемпионата России «Рубин» потерпел одержал одну победу и потерпел четыре поражения.

16 апреля казанцы сыграют в гостях против «Спартака». Начало встречи – 19:00 мск. Главным арбитром матча был назначен Павел Кукуян.