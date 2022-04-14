Александр Самедов: «Реал» вырывает победы, почему бы не сделать это и с «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов сделал прогноз на исход полуфинала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

«На бумаге «Сити» фаворит, но, исходя из того, что «Реал» показал в двух раундах, — я давно не видел такого боевитого «Реала». За счет характера они вытаскивают матчи. Если раньше это было запредельное мастерство и индивидуальные действия футболистов, то сейчас их характеризует бойцовский настрой, они вырывают победы. Почему бы не сделать это и с «Сити», - приводит слова Самедова «Газета.Ru».

Добавим, что первая игра между командами пройдет 26 апреля в Манчестере, а ответная - 4 мая в Мадриде.