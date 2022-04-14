Корешков считает, что Немкову нужно одержать досрочную победу в поединке с Андерсоном

Российский боец Андрей Корешков высказался по поводу поединка между своим соотечественником Вадимом Немковым и представителем США Кори Андерсоном.

Отметим, что бой между спортсменами пройдет в ночь с 15 на 16 апреля в рамках финала Гран-при полутяжеловесов на турнире Bellator 277. Соревнования состоятся в Сан-Хосе.

– Если бой будет приблизительно равный, в этом судействе, возможно, будет предвзятое отношение не в сторону России. К сожалению, имеем такую ситуацию. В лучшем случае, выиграть досрочно. Либо настолько убедительно, чтобы не к чему было придраться, – цитирует Корешкова «Чемпионат».

Добавим, что в своей карьере 29-летний Немков одержал 14 побед и потерпел два поражения. Что касается Андерсона, то на счету 32-летнего американца 18 побед и пять поражений.