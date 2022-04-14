Восемь игроков из АПЛ были включены в команду недели Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, кто из футболистов попал в команду недели по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

По информации источника, в состав были включены восемь игроков, представляющих клубы чемпионата Англии. Отметим, что в полуфинальную стадию турнира вышли «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», обыгравшие «Атлетико» (1:0, 0:0) и «Бенфику» (3:1, 3:3) соответственно. Третий клуб из АПЛ, а именно «Челси», покинул соревнования, уступив «Реалу» (1:3, 3:2).

Таким образом, команда недели выглядит следующим образом:

Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити»);

Защитники: Константинос Цимикас («Ливерпуль»), Рейнилду Мандава («Атлетико»), Антонио Рюдигер («Челси»), Джон Стоунс, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити);

Полузащитники: Мейсон Маунт («Челси»), Гонсалу Рамуш («Бенфика»), Лука Модрич («Реал»);

Нападающие: Тимо Вернер («Челси»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»).

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет против «Реала», а «Ливерпуль» встретится с «Вильярреалом».