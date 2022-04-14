ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Президент «Атлетико»: «Манчестер Сити» играл в доисторический футбол в ответном матче 1/4 финала ЛЧ

Вчера, 13 апреля, матч между испанской и английской командами завершился нулевой ничьей.
14 апреля 2022 15:21
автор: Владислав Корегин

Президент «Атлетико» Энрике Сересо подвел итоги ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов, в котором мадридский клуб сыграл вничью с «Манчестер Сити» (0:0).

Отметим, что первая встреча между командами завершилась минимальной победой подопечных Хосепа Гвардиолы – 1:0. Тем самым, «горожане» вышли в полуфинал турнира.

– «Атлетико» провел хороший матч и много атаковал. Что касается «Манчестер Сити», то команда играла в доисторический футбол. Соперник только оборонялся, нанеся лишь один удар в створ ворот за весь второй тайм, – цитирует Сересо Marca.

Добавим, что в полуфинале «Манчестер Сити» сыграет против «Реала».

источник: Marca
Это интересно:
«Поздравляю, вратаришки». Глушаков поздравил голкиперов с профессиональным праздником
Полузащитник имеет опыт игры на воротах.
14.04.2022 15:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
Президент «Атлетико»: «Манчестер Сити» играл в доисторический футбол в ответном матче 1/4 финала ЛЧ
Вчера, 13 апреля, матч между испанской и английской командами завершился нулевой ничьей.
14.04.2022 15:21
Футбол
автор: Владислав Корегин
Восемь игроков из АПЛ были включены в команду недели Лиги чемпионов
12 и 13 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала турнира.
14.04.2022 15:05
Футбол
автор: Владислав Корегин
Корешков считает, что Немкову нужно одержать досрочную победу в поединке с Андерсоном
Бой между россиянином и американцем состоится в ночь с 15 на 16 апреля на турнире Bellator 277.
14.04.2022 14:49
Футбол
автор: Владислав Корегин
Александр Самедов: «Реал» вырывает победы, почему бы не сделать это и с «Манчестер Сити»
Экс-футболист оценил бойцовские качества испанского клуба.
14.04.2022 14:35
Футбол
автор: Максим Скороходов
Бояринцев выразил надежду, что «Рубин» не покинет РПЛ по окончании сезона-2021/22
После 24 сыгранных туров команда из Казани располагается на 12-й строчке в таблице РПЛ.
14.04.2022 14:27
Футбол
автор: Владислав Корегин
Алексей Сафонов: Финал Лиги чемпионов будет английским, не может «Реалу» столько везти
Футбольный менеджер Алексей Сафонов дал прогноз на исход полуфиналов Лиги чемпионов.
14.04.2022 13:52
Футбол
автор: Юрий Волохов
Главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола назвал «Реал» королем Лиги чемпионов
Клубы сойдутся в полуфинале турнира.
14.04.2022 13:44
Футбол
автор: Максим Скороходов
Семак рассказал, за счет чего «Зенит» должен победить «Урал»
Игра между командами пройдет 16 апреля в Санкт-Петербурге.
14.04.2022 13:28
Футбол
автор: Максим Скороходов
УЕФА опубликовал расписание полуфиналов Лиги чемпионов
УЕФА опубликовал расписание полуфиналов Лиги чемпионов
Все матчи начнутся в 22:00 мск.
14.04.2022 13:00
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Хотим показать, каких спортсменов теряет мир». Откровения российских фигуристов после Шоу Тутберидзе
В «Мегаспорте» отгремело шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», а его звездные участники рассказали о прошедшем сезоне и планах на будущее.
Панарин не отпускает Капризова в отрыв, Георгиев и Шестеркин бьют рекорды (видео)
Шайба Артемия Панарина помогла «Рейнджерс» победить в гостях «Филадельфию» (4:0) в матче НХЛ, а российские голкиперы ньюйоркцев установили новое клубное достижение.
Без голов, зато сколько огня! Как «Ман Сити» Гвардиолы отстоял спасительную ничью с «Атлетико» Симеоне
После ответных четвертьфиналов определились полуфиналисты Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» увез нулевую ничью из Мадрида (первый матч - 1:0) и вышел на «Реал», а другую пару составили «Вильярреал» и «Ливерпуль», сыгравший 3:3 с «Бенфикой» (3:1).
Технические проблемы, политика, фейки? Что происходит с компанией «Фонбет»
Вот уже несколько дней клиенты крупнейшего российского букмекера лишены возможности пополнять свои игровые счета. Это породило панику в соцсетях и многочисленные слухи о природе проблем компании.
Теперь «Реал» выиграет Лигу чемпионов? По статистике — 100 процентов!
«Плеймейкер» собрал главные цифры сумасшедших ответных четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов «Бавария» - «Вильярреал» (1:1 и 1:2 по сумме) и «Реал» - «Челси» (2:3 и 5:4).
Случай с мальчиком-аутистом — далеко не первый… Кого бил и оскорблял Роналду за свою карьеру
Вся Европа сейчас обсуждает эпизод после недавнего матча АПЛ «Эвертон» - «МЮ» (1:0), когда лидер гостей Криштиану Роналду, покидая стадион, разбил телефон мальчику с особенностями развития. Из португальца очередной раз делают антигероя, а «Плеймейкер» вспоминает другие моменты, за которые супербомбардиру должно быть стыдно.
«Вильярреал» спустя 16 лет вышел в полуфинал ЛЧ, у Бензема 7 мячей в плей-офф, а Овечкин забил гол №776
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Русская жара в НХЛ: Капризов в 9 очках от сотни, Овечкин в 25 голах от Хоу, Тарасенко — первая звезда (видео)
Российские суперзвезды, за исключением Артемия Панарина, в очередных матчах НХЛ дружно набрали по два очка и отпраздновали победы со своими командами.
«Фонбет» перестал зачислять депозиты клиентов, доходы Entain выросли на треть. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
От Канкуна до Панамы наперегонки! Выбери участников уникального проекта «Лига Героев»
В конце мае и начале июня шесть счастливчиков примут участие в автопробеге по странам Центральной Америки между городами Канкун и Панама-Сити в рамках проекта «Лига Героев». Один из экипажей будет выбран путем голосования на сайте и в соцсетях «Плеймейкера» - официального информационного партнера уникального проекта.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика