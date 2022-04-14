Президент «Атлетико»: «Манчестер Сити» играл в доисторический футбол в ответном матче 1/4 финала ЛЧ

Президент «Атлетико» Энрике Сересо подвел итоги ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов, в котором мадридский клуб сыграл вничью с «Манчестер Сити» (0:0).

Отметим, что первая встреча между командами завершилась минимальной победой подопечных Хосепа Гвардиолы – 1:0. Тем самым, «горожане» вышли в полуфинал турнира.

– «Атлетико» провел хороший матч и много атаковал. Что касается «Манчестер Сити», то команда играла в доисторический футбол. Соперник только оборонялся, нанеся лишь один удар в створ ворот за весь второй тайм, – цитирует Сересо Marca.

Добавим, что в полуфинале «Манчестер Сити» сыграет против «Реала».