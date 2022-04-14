Каррера заявил, что девятое место «Спартака» в РПЛ не соответствует амбициям клуба

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера сравнил выступления красно-белых и ЦСКА в нынешнем сезоне чемпионата России.

Отметим, что после 24 туров команда Паоло Ваноли занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Что касается ЦСКА, то армейцы идут третьими (43 очка).

– Разница мест в турнирной таблице между «Спартаком» и ЦСКА говорит о том, что команда Алексея Березуцкого была намного лучше готова к сезону. Конечно, это очень обидно. 9-е место – совсем не место «Спартака», – приводит слова Карреры Sport24.ru.

Добавим, что 20 апреля ЦСКА и «Спартак» сыграют между собой в рамках четвертьфинальной встречи Кубка России. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ-Арена».