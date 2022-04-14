Юрий Семин: Несомненно, «Зенит» является явным лидером РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался по поводу последних результатов «Зенита» в российском футболе.

Отметим, что петербургский клуб стал чемпионом России в сезонах-2018/19, 2019/20 и 2020/21. При этом подопечные Сергея Семака выиграли Кубок России и дважды – Суперкубок страны.

– Несомненно, «Зенит» является явным лидером РПЛ. Я думаю, здесь даже и вопросов ни у кого не возникает. Остальные должны сделать команду лучше, чтобы составить конкуренцию. Сейчас ее составляет только «Динамо». Три года назад это был «Локомотив», – цитирует Семина «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка в 24 турах. Идущее вторым «Динамо» отстает сине-бело-голубых на три очка.

16 апреля команда из Санкт-Петербурга сыграет дома с «Уралом».