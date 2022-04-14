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Агент Глебова рассказал о том, что игроком интересуются «Зенит», «Динамо» и ЦСКА

Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского футболиста в четыре миллиона евро.
14 апреля 2022 16:19
автор: Владислав Корегин

Агент Павел Банатин, клиентом которого является опорный полузащитник «Ростова» Данил Глебов, заявил об интересе к своему футболисту со стороны топ-клубов РПЛ.

Отметим, что действующее соглашение 22-летнего россиянина с ростовской командой рассчитано до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в четыре миллиона евро.

– Данилом интересуются «Зенит», «Динамо» и ЦСКА. Со мной многие выходили на связь, – цитирует агента Sport24.ru.

Напомним, Глебов защищает цвета «Ростова» с января 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 85 матчей, забил пять голов и отдал девять результативных передач.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 25 встречах, отличившись четырьмя забитыми мячами и пятью ассистами.

источник: Sport24.ru
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