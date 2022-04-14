Маттиа Перин продлил контракт с «Ювентусом» до 2025 года

«Ювентус» объявил о продлении контракта с итальянским голкипером Маттиа Перином. Об этом информирует клубная пресс-служба.

Новый договор игрока рассчитан до лета 2025 года. Другие детали соглашения не раскрываются.

Напомним, 29-летний вратарь выступает за «старую синьору» с июля 2018 года. За четыре сезона он так и не смог стать основным голкипером и провел прошлую кампанию в аренде у «Дженоа».

В текущем сезоне Серии А Перин отыграл три матча, пропустил четыре гола и оформил один «сухарь».