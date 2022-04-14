Агент заявил, что трансферная стоимость Сафонова составляет примерно 20 миллионов евро

Известный агент Алексей Сафонов отреагировал на появившуюся новость о том, что голкипер сборной России Матвей Сафонов может покинуть «Краснодар» и перейти в «Зенит».

Ранее стало известно, что руководство петербургского клуба рассматривает кандидатуру 23-летнего игрока в качестве усиления вратарской позиции летом 2022 года.

– Я думаю, если Галицкий захочет, то трансфер может пройти. Но, с другой стороны, Сафонов заявлял, что не хочет нигде в России играть, кроме «Краснодара». Адекватная цена игрока – та, которую за него заплатит клуб. Глядя на европейский рынок вратарей, учитывая возраст Сафонова – примерно 20 миллионов евро, – цитирует агента «Спорт день за днем».

Напомним, что Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В общей сложности футболист провел в составе «быков» 103 матча, пропустил 122 гола и 29 раз отстоял «на ноль».

За сборную России голкипер отыграл семь встреч. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.