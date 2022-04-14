«Упор на физику». Дуганджич - об игре в России

Бывший форвард «Сочи» Марко Дуганджич высказался об игре в России.

«Когда я перешел из «Ботошани» в «Сочи», было очень тяжело. Слишком много различий. В их чемпионате упор ставится на физику. Шаг за шагом начинаешь тренироваться, как они, в том же темпе. У других игроков старше меня были проблемы с адаптацией в России или других странах. И образ жизни там другой. Люди холодные, в Румынии, например, люди теплые», - приводит слова Дуганджича Libertatea.

Добавим, что 28-летний футболист выступал за «Сочи» с октября 2020 по январь 2022 года. За это время он принял участие в 24 матчах за российскую команду, в которых забил пять голов.