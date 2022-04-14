КДК РФС дисквалифицировал защитника «Локомотива» Тикнизяна на два матча

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, какое решение принял комитет по отношению к левому защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

Отметим, что в матче 24-го тура РПЛ с «Ростовом» (4:1) 22-летний футболист был удален на 37-й минуте за грубый фол против хавбека соперников Данила Глебова.

– Присутствовал юрист «Локомотива», Тикнизян и начальник команды присутствовали по конференц-связи. Разобрали эпизод, Тикнизян рассказал, как произошел эпизод. Рассмотрев все аспекты, заслушав стороны, приняли решение дисквалифицировать игрока на 2 матча, – цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Добавим, что в нынешнем сезоне Тикнизян принял участие в 16 встречах «Локомотива» во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Его команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 23 турах.