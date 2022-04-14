Модрич признан лучшим игроком ответных матчей стадии 1/4 финала Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что центральный полузащитник «Реала» Лука Модрич стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Отметим, что в ответном матче с «Челси» (2:3 д.в.) в рамках четвертьфинальной стадии турнира 36-летний хорват отыграл все 120 минут и отличился результативной передачей.

По информации источника, Модрич смог опередить в голосовании за данную награду трех защитников – Рауля Альбиоля из «Вильярреала», футболиста «Манчестер Сити» Джона Стоунза, а также Константиноса Цимикаса, выступающего за «Ливерпуль».