Кангва дисквалифицирован на два матча РПЛ за оскорбление арбитра в матче со «Спартаком»

Полузащитник тульского «Арсенала» Эванс Кангва получил дисквалификацию в два матча за оскорбления главного арбитра игры со «Спартаком» (3:0).

Соответствующее решение было вынесено на заседании КДК РФС председателем Артуром Григорьянцем.

«Ваноли за выход за пределы технической зоны — 30 тысяч рублей.

Мы установили, что интервью Кангва давал сразу после матча. По видеозаписи видели, что интервью было на стадионе. КДК это дело принял к своему исполнению.

КДК принял следующее решение — за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча дисквалифицировать Кангву на два матча чемпионата и оштрафовать на 250 тысяч рублей. У игрока имелась автоматическая дисквалификация. Два матча наказания — без учета автоматической дисквалификации», — передает слова Григорьянца «Чемпионат».

Тульский «Арсенал» располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ с 21 очком. Следующий матч команда проведет 17 апреля дома против «Ростова».