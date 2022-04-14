Павел Погребняк: По подбору футболистов и по игре «Зенит» сейчас номер один в России

Экс-форвард «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением по поводу результатов петербургского клуба в нынешнем сезоне чемпионата России.

Отметим, что в данный момент подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка по итогам 24 сыгранных туров. Идущее вторым «Динамо» отстает от сине-бело-голубых на три очка.

– По подбору футболистов и по игре «Зенит» сейчас номер один в России – тут даже спорить не надо. На данный момент с ними никто не может тягаться. Сложно размышлять на тему, что нужно сделать другим клубам, чтобы подобраться к «Зениту», – приводит слова Погребняка «Чемпионат».

Добавим, что в последних 13 матчах РПЛ «Зенит» не потерпел ни одного поражения, одержав восемь побед и пять раз сыграв вничью.

16 апреля команда из Санкт-Петербурга сыграет дома с «Уралом».